Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكويت تعلن عودة سفيرها إلى لبنان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بيان غاضب من الداخلية بعد مشهد تمثيلي "مسيء"

أمن

2022-04-09 | 09:05
بيان غاضب من الداخلية بعد مشهد تمثيلي "مسيء"
8,925 مشاهدة

ردت وزارة الداخلية، اليوم السبت، على مقطع تمثيلي من مسلسل تلفزيوني يسيء لضباط الشرطة، فيما أكدت الاحتفاظ بحقها القانوني.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "في اطار متابعات وزارة الداخلية للمواد الاعلامية المتعلقة بعملها، رصدت الاجهزة المعنية مقطع تمثيلي من مسلسل تلفزيوني تم تداوله ايضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المؤدين بمظاهر ضباط شرطة يعمدون خلال الحوار بينهم الاساءة الى المنظومة الاخلاقية للمؤسسة الامنية وينتقصون من عمل المرأة في وزارة الداخلية من خلال حديث احدهم البعيد عن مبادىء وزارة الداخلية ووصفه لضابطة شرطة بوصف يعبر عن مدى الانحطاط في الاخلاق الذي تضمنه الحوار للعمل انف الذكر".

وأضافت، ان "وزارة الداخلية تؤكد على اعلاء وتثمين دور المرأة العاملة في الوزارة والذي لا يقل اهمية عن عمل اخيها الرجل وتكن لها كل احترام وتقدير وثناء"، داعية جميع منتسبيها رجال ونساء ضباطا ومراتب وموظفين وعاملين الى "عدم الالتفات الى هذه الاساءات ومواصلة مشوار العطاء والايثار في سبيل امن واستقرار العراق وخدمة ابناء شعبه".

وشددت على أنها "تحتفظ بحقها القانوني ضد كل من يتطاول على منتسبيها ويصور للاخرين تصورات كاذبه لا تمت للواقع بصلة وسيكون القانون هو الفيصل".

واتمت الوزارة بيانها، "كما توجه الداخلية ندائها الى صانعي المحتوى الاعلامي بضرورة الابتعاد عن الاسفاف والانحطاط الاخلاقي الذي يطال تأثيره المنظومة الاخلاقية في مجتمعنا الكريم المبني على المبادىء والقيم العليا والمثل الاصيلة ، ودعوتنا مستمرة للاجهزة الرقابية المعنية بوضع ضوابط صارمة وتفعيل مواد القانون العقابية كي لا يتشجع كل من لا يرى رادعا بالايغال بالاساءة لمؤسسات الدولة المختلفة وقيم وثوابت مجتمعنا العراقي".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
12:37 | 2022-04-09 12:37
12:24 | 2022-04-09 12:24
12:18 | 2022-04-09 12:18
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.