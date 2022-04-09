الكاظمي يوجه بإيقاف الإجازات لهذه الأجهزة الأمنية

وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بإيقاف الاجازات الدورية لقادة الأجهزة الأمنية، إلى إشعار آخر.
وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن الكاظمي "وجه بإيقاف الاجازات الدورية الى اشعار اخر لكل من وزارة الدفاع/ قادة العمليات والفرق والمقرات المسيطرة، ووزارة الداخلية/ قادة الشرطة الاتحادية وقادة المناطق لقيادة قوات الحدود، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الارهاب/ قادة العمليات الخاصة".
وشمل التوجيه أيضاً، بحسب المصدر، "هيئة الحشد الشعبي/قادة المحاور، وقيادة عمليات بغداد/ قادة المقرات المتقدمة وقادة الفرق، فضلاً عن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة/كركوك/ قائد المقر المتقدم والفرق".
وأرجع المصدر، سبب هذا التوجيه إلى "الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظات: (ميسان بعد مقتل ابن اخ واثق البطاط، كذلك الخروقات الأمنية الحاصلة في محافظة كركوك، ناهيك عن القصف الذي يستهدف محافظة اربيل)".