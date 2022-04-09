الكاظمي يوجه بإيقاف الإجازات لهذه الأجهزة الأمنية

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن الكاظمي "وجه بإيقاف الاجازات الدورية الى اشعار اخر لكل من وزارة الدفاع/ قادة العمليات والفرق والمقرات المسيطرة، ووزارة الداخلية/ قادة الشرطة الاتحادية وقادة المناطق لقيادة قوات الحدود، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الارهاب/ قادة العمليات الخاصة".وشمل التوجيه أيضاً، بحسب المصدر، "هيئة الحشد الشعبي/قادة المحاور، وقيادة عمليات بغداد/ قادة المقرات المتقدمة وقادة الفرق، فضلاً عن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة/كركوك/ قائد المقر المتقدم والفرق".وأرجع المصدر، سبب هذا التوجيه إلى "الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظات: (ميسان بعد مقتل ابن اخ واثق البطاط، كذلك الخروقات الأمنية الحاصلة في محافظة كركوك، ناهيك عن القصف الذي يستهدف محافظة اربيل)".