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مقتل رجل وزوجته في البصرة - عاجل
أمن
2022-04-10 | 03:15
4,539 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل رجل وزوجته بالقرب من دائرة ماء البصرة.
وقال المصدر للسومرية نيوز: إن "مسلحين مجهولين أقدموا على قتل رجل وزوجته بالقرب من دائرة ماء البصرة في شارع المعارض ولاذوا بالفرار".
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