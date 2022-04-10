مقتل رجل وزوجته في البصرة - عاجل

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل رجل وزوجته بالقرب من دائرة ماء البصرة.



وقال المصدر للسومرية نيوز: إن "مسلحين مجهولين أقدموا على قتل رجل وزوجته بالقرب من دائرة ماء البصرة في شارع المعارض ولاذوا بالفرار".