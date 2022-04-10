القوات الأمنية تنفذ عملية استباقية في كركوك.. هذه نتائجها

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قوة من اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من الطائرات المسيرة ، نفذت عملية تفتيش وتطهير منطقة (مخلط ابو خناجر) جنوب غرب محافظة كركوك".وأضافت، ان "العملية أسفرت عن العثور على وكرين للعصابات الإرهابية المهزومة تحتوي بداخلها على افرشة منام ومواد غذائية وطبية وكميات من العتاد الخفيف والمتوسط، تم تدمير الأوكار ورفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".وفي السياق ذاته، "نفذت قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء وكتيبة هندسة ميدان الفرقة عملية تفتيش منطقة (احمد الطيار) ، للبحث عن المطلوبين وبسط سلطة القانون ضمن قاطع عمليات كركوك، بحسب البيان".