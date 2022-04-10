الاستخبارات تطيح باربعة ارهابيين في سامراء والانبار

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعمليات نوعية واستباقية نفذت وفق معلومات دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات سامراء وشُعبْ استخبارات الفرقتين العاشرة والسابعة من مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٩ ولواء المشاة الآلي ٣٠ وفصيل استطلاع عمليات سامراء وقوة من الالوية المذكورة، اسفرت عن القاء القبض على اربعة ارهابيين ثلاثة منهم في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين والاخر في الرمادي بمحافظة الانبار".واضافت ان "الارهابيين من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤إرهاب".واشارت الخلية الى ان "قوة من الفرقة السابعة قامت بمداهمة مخبأ تحت الارض يضم برميل بلاستك كبير يحتوى على هاون ٦٠ ملم،٩ قنابر هاون مهداد،٦٥ اطلاقة عتاد ١٢،٥ ملم،٤٥ اطلاقة عتاد للقناصة، في صحراء الجزيرة شمالي القائم بالانبار" .واوضحت انه "جرى بعدها تسليم الارهابيين الى جهات الطلب، في حين تكفلت مفارز المعالجة الهندسية المرافقة للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعيا".