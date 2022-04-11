اعتقال 8 عناصر من "داعش" بينهم قيادي بارز بثلاث محافظات

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الاثنين، عن اعتقال ثمانية عناصر من "داعش" بينهم قيادي بارز في ثلاث محافظات.



وقال اللواء يحيى رسول في بيان، إنه "حسب توجيه القائد العام للقوات المُسلحة وإستكمالا لسلسلة تطهير المُدن من براثن الشر والإرهاب المُتمثلة ببقايا عناصر عصابات داعـش، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من تنفيذ واجب في مُحافظة الأنبار أسفر عن إلقاء القبض على (3) إرهابيين من عناصر عصابات داعش بعد التوصل أليهم وفق معلومات استخبارية دقيقة".

وأضاف "كما خرجت قوة خاصة من رجالنا الشُجعان نحو مُحافظة كركوك لتنفيذ واجب إلقاء القبض على عُنصرين مهمين في عصابات داعش حيث نجح الأبطال بالقاء القبض عليهما بوقت قياسي".

وعلى صعيد متصل، قال رسول إن "الجهاز تمكن من جلب اثنين من الإرهابيين المطلوبين للعدالة من المُنتمين لهذه العصابات التكفيرية بعد تنسيق مع المديرية العامة لمُكافحة إرهاب أربيل"، مشيراً الى أن "جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن من ألقى القبض على قيادي بالغ الأهمية في عصابات داعش سيتم الإعلان عنه في الوقت المُناسب".