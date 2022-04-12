القبض على 3 من المطلوبين بقضايا إرهابية في كركوك

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق أحكام المادة ٤ إرهاب في منطقة (الحي العسكري) بناحية الرياض في محافظة كركوك".وأضاف البيان، أن "قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء، تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب في منطقة (بريمة) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك".وأشار البيان إلى أن المطلوبين "تمت إحالتهم الى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".