وكالة الاستخبارات: ضربنا بيد من حديد أماكن حركة دينية متطرفة في 3 محافظات

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، شرعوا بعد التوكل على الله والتسلح بحب العراق، بحملة واسعة لملاحقة عناصر إحدى الحركات الدينية المتطرفة والتي تحاول الإساءة الى الرموز الدينية والطقوس الإسلامية وهدم المراقد المطهرة".وأضاف البيان، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكن رجال وكالة الاستخبارات من القاء القبض على ستة متهمين من هذه الحركة المتطرفة التي تحاول بث الفتنة بين ابناء شعبنا العراقي الواحد في محافظات البصرة وكربلاء المقدسة وميسان"، مشيراً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".