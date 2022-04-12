بينهم امراة.. الحكم على 4 متهمين بالاعدام "شنقا" لارتكابهم جريمة قتل شرقي بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، صدور حكم الاعدام على 4 متهمين لارتكابهم جريمة قتل شرقي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد مكتب مكافحة إجرام الحبيبية تمكنت من الكشف عن حادث قتل غامض حصل في منطقة حي طارق شرق بغداد والقبض على الجناة وهم (٤) متهمين من بينهم امراة".

واضاف البيان انه "بعد التعمق بالتحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة اعترفوا صراحةً عن قيامهم بقتل المجنى عليه حيث تم تصديق أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالإعتراف، وتم الحكم عليهم بالإعدام "شنقا" لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".