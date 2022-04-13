القبض على قرابة الـ30 متهماً بالتطرف الديني في عدة محافظات

وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تنفيذاً لأوامر قبض قضائية يواصل جهاز الأمن الوطني حملته الموسعة لملاحقة واعتقال عناصر الحركات المتطرفة التي تحاول الإساءة إلى المعتقدات والرموز الدينية وتهديد السلم المجتمعي، إذ تمكنت مفارز الجهاز من القاء القبض على 29 متهماً بالانتماء إلى تلك الحركات المتطرفة في محافظات ( بغداد، ذي قار، بابل، القادسية ، المثنى ، البصرة، ميسان، واسط، النجف الاشرف)".وأضاف البيان، انه "تم تدوين أقوالهم أصولياً واحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".