بينهم امرأة.. القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم الاتجار بالبشر في بغداد

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاربعاء، القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم الاتجار بالبشر في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين بينهم امرأة مطلوبين عن قضية الاتجار بالبشر".

واضاف البيان، أن "عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب النهروان لمكافحة الإجرام عن وجود مجموعة أشخاص يقومون ببيع الفتيات مقابل مبالغ مالية على الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على المتهمين، وبعد إجراء التحقيق معهم اعترفوا صراحة بجريمتهم".

وتابع، "دونت أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ( ٦ من قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ) لينالوا جزاءهم العادل".