الإطاحة بأخطر تجار المخدرات في البصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات استخبارية عن مكان تواجده في قضاء ابي الخصيب، تم تشكيل فريق عمل من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة للتحري وجمع المعلومات ووضع خطة محكمة، وبعملية استباقية تمت مداهمته والقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزة المتهم كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تقدر ب (11490) حبة مخدرة، ومادة الكرستال تقدر ب(780 غم)، وادوات لتعاطي المخدرات".وأضاف انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".