عمليات بغداد تعلن احباط محاولة لأستهداف المنشآت الحيوية بصواريخ كاتيوشا

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، احباط محاولة لأستهداف المنشآت الحيوية بصواريخ كاتيوشا.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفق الخطة الامنية المرسومة لشهر رمضان المبارك وتنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات تستمر قطعاتنا الامنية بملاحقة العناصر الارهابية والانتشار وتكثيف الجهود الاستخبارية والبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح وتأكيداً لتوجيهاتها المستمرة لتعزيز الامن والاستقرار لجميع مناطق العاصمة بغداد بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد، تمكنت قوة من (فرقة المشاة الحادية عشرة، الفرقة الثانية شرطة اتحادية ، مديرية شؤون السيطرات) من القاء القبض على ثلاث متهمين وفق المادة ٤/١ ارهاب اثناء رصد تحركاتهم ضمن قواطع المسؤولية بجانبي الكرخ والرصافة، وفي سياق متصل تمكنت قوة من اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة".

واضاف البيان انه "بعد ورود معلومات دقيقة عن نوايا العدو لاستهداف المنشآت الحيوية واثناء عملية البحث والتفتيش تم ضبط (صاروخ كاتيوشا عدد٢، صمام صاروخ عدد ٢، صواعق تفجير عدد ٦، مؤقت تفجير اطلاق عدد ١) اذ تم رفعها من قبل مفرزة الجهد الهندسي بدون اي حادث يذكر في قضاء الطارمية شمال بغداد".

وتابع، انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لأكمال الاجراءات القانونية بحقهم".