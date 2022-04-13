بعد ساعات من الجريمة.. الاطاحة بقاتل امرأة مسنة في خانقين

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها تمكنت وبعد ساعات من القاء القبض على المجرم الذي اقدم على قتل سيدة مسنة بالعمر في حي رمضان في قضاء خانقين".واضافت انه " من خلال التحقيق المستمر في الادلة تمكنت من القبض على القاتل وتبين من خلال التحقيق ان القاتل من اقارب المجني عليها".واشارت المديرية الى انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وايداعه الى المحاكم المختصة لينال جزائه العادل".