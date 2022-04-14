Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
موسكو تفرض عقوبات على 398 عضواً بمجلس النواب الأمريكي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

القبض على 33 متهماً في بغداد بينهم قيادي بالحركة الصرخية

أمن

2022-04-14 | 04:05
القبض على 33 متهماً في بغداد بينهم قيادي بالحركة الصرخية
2,602 مشاهدة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، القبض على 33 متهماً في مناطق مختلفة من العاصمة، بينهم قيادي ينتمي للحركة الصرخية في منطقة النهروان.

وذكر إعلام القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "قطعاتنا الامنية تستمر بملاحقة الخارجين على القانون ومرتكبي الجرائم المنظمة (الجنائية) وتجار ومروجي المواد المخدرة، مع نصب السيطرات المفاجئة من خلال الخطة المرسومة لتوفير الاجواء الامنة خلال شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادتنا، تمكنت قطعات الفرق (المشاة الحادية عشرة، الأولى والثانية شرطة اتحادية، المفارز المشتركة/قيادتنا ) من القاء القبض على 33 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة".

وأضاف البيان، أن الـ 33 متهماً "بينهم أربعة هم اطراف نزاع عشائري في منطقة الحرية، ومتهم اخر قام بحرق عجلتين في منطقة باب الشيخ بعد رصده بكاميرات المراقبة، ومتاجر بالمواد المخدرة ضبط بحوزته 600 غرام من مادة الكرستال المخدرة مع جهاز تعاطي ومسدس عدد 1 وبالجرم المشهود في منطقة سبع البور، وامرأة متهمة وفق المادة (289/جرائم التزوير)، وآخر قيادي ينتمى للحركة الصرخية في منطقة النهروان بجانب الرصافة، بالإضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة (بندقية، رشاش BKC، ستة مسدسات، وثمانية رمانات هجومية) مع كمية من مادة الكرستال والحبوب المخدرة وعدد من اجهزة تعاطيها".

ولفت البيان إلى أن القطعات الأمنية "حجزت 429 دراجة نارية وتكتك ضمن جانبي الكرخ والرصافة"، مشيراً إلى "تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
10:12 | 2022-04-14 10:12
10:01 | 2022-04-14 10:01
09:53 | 2022-04-14 09:53
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.