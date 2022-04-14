القبض على 33 متهماً في بغداد بينهم قيادي بالحركة الصرخية

وذكر إعلام القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "قطعاتنا الامنية تستمر بملاحقة الخارجين على القانون ومرتكبي الجرائم المنظمة (الجنائية) وتجار ومروجي المواد المخدرة، مع نصب السيطرات المفاجئة من خلال الخطة المرسومة لتوفير الاجواء الامنة خلال شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادتنا، تمكنت قطعات الفرق (المشاة الحادية عشرة، الأولى والثانية شرطة اتحادية، المفارز المشتركة/قيادتنا ) من القاء القبض على 33 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة".وأضاف البيان، أن الـ 33 متهماً "بينهم أربعة هم اطراف نزاع عشائري في منطقة الحرية، ومتهم اخر قام بحرق عجلتين في منطقة باب الشيخ بعد رصده بكاميرات المراقبة، ومتاجر بالمواد المخدرة ضبط بحوزته 600 غرام من مادة الكرستال المخدرة مع جهاز تعاطي ومسدس عدد 1 وبالجرم المشهود في منطقة سبع البور، وامرأة متهمة وفق المادة (289/جرائم التزوير)، وآخر قيادي ينتمى للحركة الصرخية في منطقة النهروان بجانب الرصافة، بالإضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة (بندقية، رشاش BKC، ستة مسدسات، وثمانية رمانات هجومية) مع كمية من مادة الكرستال والحبوب المخدرة وعدد من اجهزة تعاطيها".ولفت البيان إلى أن القطعات الأمنية "حجزت 429 دراجة نارية وتكتك ضمن جانبي الكرخ والرصافة"، مشيراً إلى "تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".