بغداد.. تفكيك عصابة قامت بتزوير صكوك تجاوزت قيمتها المليار دينار (فيديو)

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، تفكيك عصابة متخصصة بتزوير الصكوك في العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، انه "تم تفكيك عصابة متخصصة بتزوير الصكوك في العاصمة بغداد". واضاف البيان ان "قيمة الصكوك تجاوزت المليار دينار".

