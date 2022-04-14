الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع داخل مدرسة في منطقة الكاظمية ببغداد (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل حديقة واشجار مدرسة اعدادية الكاظمية للبنين قرب فلكة خزان الماء سابقا في منطقة الكاظمية وسط بغداد ظهر هذا اليوم الخميس الموافق الرابع عشر من نيسان".وأضاف أن "فرق الدفاع المدني أخلقت الطلاب والكوادر التدريسية بالتزامن مع عمليات الاخماد والسيطرة على النيران وانهاء الحريق بشكل كامل دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".واشار البيان الى، "فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل المدرسة".