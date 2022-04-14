مقتل مواطن بانفجار عبوة غرب تكريت

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
22
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
22
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
جوقة عزيزة
من
09:30 AM
الى
10:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
فرنسا.. اشتباكات بين الشرطة وطلاب رافضين لنتائج الانتخابات
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
مقتل مواطن بانفجار عبوة غرب تكريت
أمن
2022-04-14 | 18:10
337 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل مواطن بانفجار عبوة غرب تكريت بمحافظة صلاح الدين.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت في جزيرة غرب تكريت اثناء مرور مواطن".
وأضاف المصدر أن "الانفجار تسبب في مقتله".
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
تكريت
عبوة
+A
-A
آخر الاخبار
03:07 | 2022-04-15
03:07
رياضة
قائمة المتأهلين لنصف نهائي الدوري الأوروبي
02:50 | 2022-04-15
02:50
محليات
التخطيط تؤكد وضع سياسات لاستيعاب الزيادة السكانية
02:50 | 2022-04-15
02:50
رياضة
"فضيحة" مدوية.. جمهور برشلونة يخون فريقه أمام آينتراخت فرانكفورت (فيديو)
المزيد
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
من هي الشابة "ريم" التي أحزنت العراقيين برحيلها؟ (صور)
محليات
41.08%
04:04 | 2022-04-13
من هي الشابة "ريم" التي أحزنت العراقيين برحيلها؟ (صور)
04:04 | 2022-04-13
امتداد تعلن عن تشكيل الكتلة الاكبر
سياسة
23.35%
11:26 | 2022-04-14
امتداد تعلن عن تشكيل الكتلة الاكبر
11:26 | 2022-04-14
خامنئي: نصف ساعة أنقذت صدام حسين من الوقوع في قبضة الحرس الثوري الإيراني
دوليات
20.52%
03:50 | 2022-04-13
خامنئي: نصف ساعة أنقذت صدام حسين من الوقوع في قبضة الحرس الثوري الإيراني
03:50 | 2022-04-13
الصدر يرفض هدم المساجد: لا تقل خطورة عن هدم المراقد
محليات
15.05%
10:46 | 2022-04-13
الصدر يرفض هدم المساجد: لا تقل خطورة عن هدم المراقد
10:46 | 2022-04-13
المزيد
أمن
تدمير ثلاثة أوكار تحتوي متفجرات في كركوك
تدمير ثلاثة أوكار تحتوي متفجرات في كركوك
مقتل منتسب بعد مشاجرة بين أشخاص شرقي بغداد
14:59 | 2022-04-14
إصابة عقيد باطلاق نار في البصرة
13:32 | 2022-04-14
الاستخبارات تضبط كميات كبيرة من الادوية المهربة في نينوى
12:22 | 2022-04-14
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
كيف ترى أسعار المواد الغذائية قبل بداية شهر رمضان المبارك؟
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.