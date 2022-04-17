بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة للفترة من 2022/4/8 ولغاية 2022/4/15 كالاتي:
-تنفيذ اوامر قبض 1478
-القبض مطلقي العيارات النارية 8
-احالة متهمين الى المحاكم 262
-القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 293
-ازالة التجاوزات على المواقع الأثرية 4
-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 299
-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 509
-مضاهات طبعات الاصابع 73
-عدد طالبي النجدة 1699
-حالات العنف الاسري 68
-فض مشاجرات 1263
-ضبط عجلات مطلوبة 45
-تبرع بالدم 28
-القبض على المتسولين 765
-القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 18
-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 353
-طبع لوحات السيارات 16529
-اصدار اجازات السوق 18899
-اصدار سنوية السيارات 27681
-مرافقة البعثات التنقيبية الاثرية 17