بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة للفترة من 2022/4/8 ولغاية 2022/4/15 كالاتي:-تنفيذ اوامر قبض 1478-القبض مطلقي العيارات النارية 8-احالة متهمين الى المحاكم 262-القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 293-ازالة التجاوزات على المواقع الأثرية 4-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 299-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 509-مضاهات طبعات الاصابع 73-عدد طالبي النجدة 1699-حالات العنف الاسري 68-فض مشاجرات 1263-ضبط عجلات مطلوبة 45-تبرع بالدم 28-القبض على المتسولين 765-القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 18-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 353-طبع لوحات السيارات 16529-اصدار اجازات السوق 18899-اصدار سنوية السيارات 27681-مرافقة البعثات التنقيبية الاثرية 17