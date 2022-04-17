تنفيذ عمليات إنزال جوي في كركوك لتفتيش إحدى المناطق النائية

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "مع الضياء الاول من فجر اليوم الاحد وضمن عملية المطرقة الحديدية، نفذت القوات الخاصة العراقية عملية انزال قوات محمولة جوا لتفتيش منطقة الجال جنوبي كركوك احدى المناطق النائية بواسطة طائرات النقل التابعة لطيران الجيش".وأضاف البيان، أن "قوة الصولة الاولى تمكنت من تطويق المنطقة بشكل محكم، تلتها عمليات انزال متعددة فوق الموقع والذي يعتبر من المناطق الوعرة جداً، والتي لا تتمكن الاليات من الوصول اليه ولازال الواجب مستمرا حتى ساعة اعداد هذا البيان".وأشار البيان إلى أن "رجال القوات الخاصة الابطال ينفذون عمليات نوعية في متابعة اماكن تواجد الارهابيين الذين لن يكون لهم أي مأوى من صولات رجالنا الأبطال وفي أي منطقة مهما كانت طبيعة تضاريسها الارضية".