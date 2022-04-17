بينهم إرهابيان.. القبض على 14 مطلوباً في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، القبض على (14) مطلوبا بينهم إرهابيان وعصابة للمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة وضبط كدس من المواد المتفجرة واسلحة غير مرخصة في بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "بتنسيق عالي المستوى مع الأجهزة والوكالات الاستخبارية وقسم استخبارات قيادة عمليات بغداد نتج عنها القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب بعد رصد تواجده ضمن قاطع مسؤولية اللواء(24) فرقة المشاة السادسة فيما تمكنت قوة من اللواء (22) الفرقة نفسها من ضبط كدس من المواد المتفجرة احتوى على (17) مقذوف مختلفة الاحجام وعجينة تفجير تم معالجتها موقعياً في منطقة "ام نجم الاولى" شمالي بغداد، في حين تمكنت قوة مشتركة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية ومفارز من جهازي الامن الوطني والمخابرات العراقي من القاء القبض على متهم اخر وفق المادة 4/1 إرهاب بعد متابعته بشكل دقيق في احدى مناطق الكرخ".

وأضافت أن "القوات الأمنية في فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت أيضاً من إلقاء القبض على 8 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، ورفع رمانة يدوية ملقاة في احد مناطق شرقي بغداد بالتعاون مع المواطنين، بالإضافة الى ضبط عدد من الاسلحة غير المرخصة وكمية من الاعتدة والمواد المخدرة مع اجهزة تعاطيها ضمن قاطع المسؤولية بجانب الرصافة، بالإضافة الى القبض على أربعة متهمين هم أفراد عصابة للاتجار وتعاطي المواد المخدرة في منطقة النهروان ضبط بحوزتهم (21) غم من الكرستال و(210) حبة مخدرة و(12) جهاز تعاطي مع عدد من القداحات ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الأولى شرطة اتحادية جنوب بغداد".

وتابعت أن "المتهمين والمواد المضبوطة تمت احالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".