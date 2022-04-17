القبض على أكثر من 40 أجنبيا حاولوا التسلل إلى العراق

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 43 متسللا يحملون الجنسية الآسيوية حاولوا الدخول الى الأراضي العراقية قادمين من إحدى دول الجوار بصورة غير قانونية عبر محافظة السليمانية".وتابعت الخلية، "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (٢٤/ إقامة)".