القبض على 5 متهمين بإثارة خلاف عشائري راح ضحيته شخصين في ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، القبض على خمسة متهمين بإثارة خلاف عشائري، تسبب بمقتل مواطنين اثنين وإصابة آخر في ناحية كميت، شمال المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "فور وقوع الحادثة باشرت قوة أمنية مشتركة من قسم شرطة قضاء علي الغربي، ومركز شرطة ناحية كميت، وبالتعاون مع أفواج طوارئ الشرطة، بفرض طوق أمني وتنفيذ عملية مداهمة وتفتيش لملاحقة الجناة المتورطين في الحادثة".

وأوضحت، انه "تم القبض على (5) من مفتعلي الخلاف الذي وقع بين أبناء العشيرة الواحدة، ولا تزال مفارز القوة المذكورة تواصل تطبيق الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة".