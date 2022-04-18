"داعش" يفجر مرقدا دينيا في ديالى

أقدمت عصابات داعش الإرهابية، اليوم الاثنين، على تفجير أحد المراقد الدينية في محافظة ديالى.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "عصابات داعش الإرهابية أقدمت على تفجير مرقد سيد شعبان في بساتين ناحية العبارة 19كم شمال شرق بعقوبة في محافظة ديالى".