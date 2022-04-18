لهذا السبب.. هروب 5 شقيقات دون سن الـ 18 عاما والشرطة المجتمعية تتدخل

أعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الإثنين، إحباط 6 محاولات ابتزاز الكتروني وإعادة 5 شقيقات هاربات الى ذويهن في محافظات عدة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية وبعمليات منفصلة تمكنت من احباط 6 محاولات ابتزاز الكتروني مارسها شباب بحق فتيات، اثنان منهما في محافظة الانبار ومثلهما في العاصمة بغداد وواحدة في كل من محافظتي كركوك وكربلاء المقدسة".

وأضاف أن " مفارز المجتمعية استطاعت أيضاً من إعادة 5 شقيقات دون سن ال 18 عاما الى ذويهن، بعد هروبهن من منزلهن بسبب تعنيف زوجة والدهن المفرط لهن، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهن، وحثهن على عدم ترك منزلهن لما يترتب عليه من مخاطر جسيمة على حياتهن"، لافتا إلى أنه "تم اتخاذ بحق معنفيهن الإجراءات اللازمة".

وتابع أن "مفارز المجتمعية توصلت الى المبتزين وواجهتهم بأدلة الإدانة واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة، كما قامت بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا".