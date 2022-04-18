الإطاحة بأكبر شبكات المخدرات في محافظة عراقية - عاجل

وقال المحافظ في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "القوات الأمنية ولاسيما في جهاز الأمن الوطني وجهت قبل ساعات ضربة قاصمة أطاحت فيها بشبكة مخدرات كبيرة متخصصة بالمتاجرة بمادة الكرستال في المحافظة".وتابع أن "تلك الضربة مكنت القوات الأمنية من الاقتراب كثيراً من الايقاع بأحد أكبر تجار المخدرات في البلاد والذي يلوذ حاليا بالفرار مستخدما هويات تعريفية مزوّرة باسماء مؤسسات ودوائر حكومية".