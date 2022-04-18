القبض على 7 متهمين بتجارة المخدرات جنوب شرقي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الخارجين عن القانون من تجار ومروجي المواد المخدرة، تمكنت قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ووفقاً لمعلومة استخبارية دقيقة عن وجود مجموعة تتاجر بالمخدرات ضمن منطقة "النهروان".وأضاف البيان انه "تم تشكيل فريق امني مشترك تمكن وخلال متابعة لتحركاتهم من إلقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم 500 غم مادة الكرستال، 2 بايب تعاطي، 3 قناني صغيرة، 2 قداحات هيتر، 9 موبايلات مختلفة الأنواع، مسدس صوتي مع مخزن واحد من نوعه ، 2 رمانة يدوية، 2 بندقية كلاشنكوف".واشار الى أن "المتهمين تم تسليمهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص اصولياً".