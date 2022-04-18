ضبط وكرين لتهريب النفط والقبض على متهم في البصرة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، تمكنت قوة مشتركة تابعة إلى مديرية شرطة نفط الجنوب بأشراف اللواء مصلح الخوام مدير المديرية، القوة تألفت من الفوج الثالث ومركز شرطة نفط البرجسية ومفرزة من الاستخبارات وأمن الأفراد، من مداهمة وتفتيش الساحات والمقالع الواقعة في قضاء الزبير في محافظة البصرة، وأسفرت العملية عن ضبط وكرين وإلقاء القبض على متهم وذلك لعدم وجود موافقات رسمية في عملهم".وتابعت، ان "اهم ماتم ضبطه أثناء العملية، شفل قلاب عدد 8 إضافة إلى شاحنة عدد 2 وبراميل حديدية محملة بمنتوج نفطي عدد 39 سعة 220 لتر إضافة إلى بندقية كلاشنكوف ومواد آخرى تستخدم في عملية تدوير المنتجات النفطية".واشار الى انه "تم إيداعه التوقيف وحجز العجلات والمضبوطات داخل احدى مراكز شرطة النفط لعرضه على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".