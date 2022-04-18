الاطاحة بالمسؤول الاداري لما يسمى ولاية "داعش" شمال بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، الإطاحة بداعشي يعمل بما يسمى ولاية شمال بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "نتيجةً لتكثيف الجهد الاستخباري بعد ورود معلومات دقيقة؛ تمكنت المديرية العامة للأمن والانضباط (هيئة التحقيقات والامن الوقائي) التابعة إلى هيئة الحشد الشعبي في العاصمة بغداد وبعملية نوعية خاصة وبعد استحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أن "الإرهابي يعمل بما يسمى ولاية شمال بغداد/عامل ويتولى منصب المسؤول الاداري و قد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واصدار الحكم عليه بالسجن المؤبد وفق المادة ١/٤ ارهاب".