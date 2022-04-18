عمليات بغداد تعقد مؤتمرا امنيا لتعزيز الامن في قاطع الرصافة

وقال اعلام عمليات بغداد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قائد عمليات بغداد ترأس مؤتمراً أمنياً في المقر المتقدم لعمليات بغداد /الرصافة، وذلك بحضور اللواء قائد المقر واللواء الركن نائب قائد العمليات لشؤون الداخلية واللواء الركن معاون قائد عمليات بغداد الرصافة وقائدي فرقة المشاة الحادية عشرة والفرقة الأولى شرطة اتحادية ومدراء الاجهزة الامنية وعدد من ضباط هيئة الركن، وذلك لمناقشة الاوضاع الأمنية في قاطع الرصافة ومناطق شرق القناة ومراجعة اهم النتائج المتحققة خلال الاسبوعين الماضين لتعزيز الامن والاستقرار والحد من النزاعات العشائرية (الدكة) فضلا عن ملاحقة عناصر الجريمة المنظمة(الجنائية)، لاسيما ونحن في العشرة الاواخر لشهر رمضان المبارك".واضاف ان "قائد العمليات اكد على ضرورة اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر والانتباه الشديد في تنفيذ الواجبات والمهام الموكلة اليهم المتمثلة بحماية دور العبادة والعتبات المقدسة والاسواق والاماكن العامة التي يرتادها المواطن البغدادي في اوقات الذروة، كما شدد بتكثيف الجهود الاستخبارية والعمل الميداني باخراج ونصب المفارز والسيطرات المشتركة وذلك بتواجد القادة والامرين بكافة المستويات على راس قطعاتهم الامنية والتاكيد على عمل الاجهزة الامنية في سيطرات مداخل العاصمة والتفتيش الدقيق للعجلات والاشخاص والاستمرار في العمليات التعرضية والبحث والتفتيش في مناطق حزام بغداد".