شرطة نفط البصرة تضبط وكرين لتهريب النفط ومشتقاته

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من المديرية نفذت عملية مداهمة وتفتيش الساحات والمقالع الواقعة في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، أسفرت عن ضبط وكرين لتهريب النفط ومشتقاته وتدويره بصورة مخالفة وعدم وجود موافقات رسمية في عملها".واضافت انه "تم القاء القبض على متهم تم إيداعه التوقيف لعرضه أمام القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 ، وحجز العجلات والمضبوطات داخل أحد مراكز شرطة النفط ".