اعتقال ثمانية "إرهابيين" وضبط منصة للصواريخ في محافظتين

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن اعتقال ثمانية "إرهابيين" وضبط منصة لاطلاق الصواريخ الانبار ونينوى.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعمليات نوعية واستباقية منفصلة نفذت في قواطع العمليات استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وشُعبْ استخبارت الفرق السابعة والعاشرة والخامسة عشر والسادسة عشر والعشرون وهي من مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتعاون مع قوات مشتركة من قيادة القوات البرية اسفرت عن القاء القبض على ثمانية ارهابيين مناصفة بين غربي نينوى والانبار احدهم كان من الهاربين من مخيم الخازر للنازخين في الموصل".

وأضاف البيان أن "القوات تمكنت من ضبط منصة لاطلاق الصواريخ مع صاروخ كراد في ناحية الشمال غربي نينوى

كما تم ضبط 55 قنبرة هاون مختلفة العيارات، و50 اطلاقة عيار 14،5 ملم"، مشيراً الى "ضبط 29 مقذوفا مختلفا و14 عبوة ناسفة و7 مساطر تفجير و5 صواريخ مختلفة وهي من مخلفات داعش الارهابي".