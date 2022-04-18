الحشد يعلن قتل "إرهابيين" اثنين غربي الانبار

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان، إن "قوات الحشد الشعبي لواء السابع عشر تمكن من صد تعرض لعصابات داعش الارهابي على قاطع عمليات عكاشات باربع عجلات نوع بيك اب".واضاف مصلح "تمكن ابطالنا من قتل ارهابيين من ضمن القوة المهاجمة"، مؤكدا ان "عجلات العدو جاءت من عمق صحراء الداخل العراقية".واشار قائد العمليات الى ان "التعرض راح ضحيته شهيد وجريح من لواء السابع عشر وفرار العجلات باتجاه عمق الصحراء".