إحباط تهريب 5 كغم من "الكريستال المخدر" من دولة مجاورة والقبض على مهربيها

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعمل دؤوب وجهد استخباري ومتابعة استمرت لعدت أيام استندت على معلومات استخباراتية دقيقة ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على متهمين اثنين كان في نيتهما ادخال (٥) كغم من مادة الكرستال المخدرة الى العراق عبر الحدود مع احدى دول الجوار وبالجرم المشهود، حيث تم ضبط المادة المخدرة لديهما ومسدس غير مرخص واحبط مخططهما".وأضاف البيان ان المهربين "تم ايداعهما التوقيف لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما وتسليمهما مع المضبوطات الى الجهات المختصة اصوليا".