طيران الجيش يقصف عناصر "داعش" في ديالى

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بقيام طيران الجيش قصف عناصر "داعش" في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طيران الجيش يدك اوكار عناصر داعش ضمن منطقة حاوي العظيم في ديالى". ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.