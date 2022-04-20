ذي قار.. حظر شامل للتجوال في الشطرة وانطلاق عملية أمنية

وقال مكتب الغزي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن هذا التوجيه جاء في اطار اجراءات استعادة الامن وفرض القانون في القضاء على خلفية اشتباكات عشائرية مسلحة وقعت في المدينة مساء امس الثلاثاء.وامر المحافظ، وفق البيان، "باطلاق عملية امنية لملاحقة العابثين في الامن في المدينة باسم الشهيد ( علي جميل ) والذي استشهد اثناء اداء الواجب ، على ان تنفذ العملية بدعم من فوج من مكافحة الارهاب وفوجين من القوات الخاصة"، مطالباً الاجهزة الامنية في المحافظة وقيادة عمليات سومر باخذ دورها في اعتقال الجناة وفرض الامن في الشطرة وهو ما لم يتحقق بدون فرض هيبة الدولة واعادة الثقة للمواطن برجل الامن.وحث الغزي، "العشائر الكريمة في المحافظة على نبذ كل من تسول له نفسه المساس بامن المحافظة وتشويه قيم واعراف عشائرنا الاصيلة ، والتعاون مع الاجهزة الامنية في ملاحقة المتورطين بتلك الجرائم".