بالصورة.. القوات الأمنية تعيد "السونار" الى الكرادة

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بأن القوات الأمنية اعادت "السونار" الى الكرادة وسط بغداد.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعد رفعه عصر اليوم الرابسكان يعود الى مدخل الكرادة من جهة كهرمانة".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الأربعاء، برفع عجلة الرابسكان (السونار) من أحد مدخل منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

ويوم أمس الثلاثاء، نصبت القوات الأمنية عجلات الرابسكان (السونار) في مداخل الكرادة من جهة كهرمانة و من جهة سبع قصور.

وخلال الأيام الماضية، أغلقت منطقة الكرادة داخل بالكامل، أمام حركة المركبات، وذلك ضمن "الخطة الامنية تحسباً من وقوع أي طارئ".