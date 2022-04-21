شرطة بابل توضح حقيقة استهداف منزل احد نواب المحافظة

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "لا صحة لما تناولته بعض منصات التواصل الإجتماعي، بشأن خبر مفاده استهداف دار أحد النواب عن محافظة بابل وسط مدينة الحلة".وأشار البيان إلى أن "ما حدث هو قيام عمال النظافة بحرق مكب للنفايات وخلال ذلك صدر صوت بسبب مجهول وعلى إثره توجهت مفارز من الادلة الجنائية لمعرفة اكثر عن مصدره".وطالبت القيادة، "بتوخي الدقة والحذر من نشر أو مشاركة أي معلومة أو خبر الا من المواقع الرسمية".