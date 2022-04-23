الكاظمي يصل إلى الأنبار للإشراف على عمليات "الإرادة الصلبة"

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "وصل الى مناطق غرب محافظة الانبار للاشراف على انطلاق عمليات الارادة الصلبة- المرحلة الثانية لملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الارهابية غربي البلاد".وأضاف البيان، أن "عمليات الارادة الصلبة العسكرية بمرحلتها الثانية، تشارك فيها قيادات عمليات الانبار والجزيرة وكربلاء وقوات من قيادة حرس الحدود ومحاور الحشد الشعبي في غرب الانبار والفرات الاوسط وباسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية، يسندها جهد إستخباري كبير ومعلومات دقيقة من الوكالات الإستخبارية".وأشار إلى أن "قطعات من القوات الخاصة وجهاز مكافحة الارهاب وفرقة الرد السريع والمهمات الخاصة في الشرطة الاتحادية والقطعات العسكرية الاخرى تقوم بعمليات نوعية نحو اهداف محددة في مناطق مختلفة من خلال قوات محمولة جوا بالطائرات المروحية وتتضمن كمائن في عمق الصحراء".