بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة للفترة من 2022/4/15 ولغاية 2022/4/22 كالاتي:- تنفيذ اوامر قبض 1474- القبض مطلقي العيارات النارية 21-احالة متهمين الى المحاكم 264-القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 189-ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 580-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 356-مضاهات طبعات الاصابع 77-عدد طالبي النجدة 1871-حالات العنف الاسري 84-فض مشاجرات 1329-ضبط عجلات مطلوبة 56- تبرع بالدم 15-القبض على المتسولين 1099-القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 14-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 493-طبع لوحات السيارات 13883-اصدار اجازات السوق 10801-اصدار سنوية السيارات 20881-مرافقة البعثات التنقيبية الاثرية14