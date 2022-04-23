بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة للفترة من 2022/4/15 ولغاية 2022/4/22 كالاتي:
- تنفيذ اوامر قبض 1474
- القبض مطلقي العيارات النارية 21
-احالة متهمين الى المحاكم 264
-القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 189
-ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية
-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 580
-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 356
-مضاهات طبعات الاصابع 77
-عدد طالبي النجدة 1871
-حالات العنف الاسري 84
-فض مشاجرات 1329
-ضبط عجلات مطلوبة 56
- تبرع بالدم 15
-القبض على المتسولين 1099
-القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 14
-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 493
-طبع لوحات السيارات 13883
-اصدار اجازات السوق 10801
-اصدار سنوية السيارات 20881
-مرافقة البعثات التنقيبية الاثرية14