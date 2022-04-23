مقتل رجل وامرأة في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "وردت معلومات عن سماع اطلاق نار ضمن منطقة حي النصر شرق العاصمة وعند التواجه الى المكان عثر على امرأة تولد ١٩٩٦ عليها اثار اطلاق نار من سلاح نوع بندقية داخل غرفة النوم وعثر على السلاح بجانبها ".واضاف ان "الحادث مشتبه به بين انتحار او حادث جنائي تم التحفظ على زوجها والذي يعمل منتسب في وزارة الدفاع لغرض التحقيق واكمال خبير الادلة مهامه لمعرفة ملابسات الحادث ".وفي حادث منفصل اوضح المصدر الامني ان "حادث قتل مشتبه به داخل محل للندافة ضمن منطقة حي العظام شمال بغداد".واشار الى انه "تم العثور على جثة رجل تولد ٢٠٠٣ عليه اطلاقات نارية بمنطقة الصدر داخل محل ندافة تابع لصديقه وعثر بجانبه على مسدس وسكين ".وتابع المصدر: "عند الوصول لمكان الحادث صديقه لم يكن موجود بعدها قام بتسليم نفسه".