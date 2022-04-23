اعتقال خمسة "إرهابيين بارزين" في ثلاث محافظات

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، السبت، عن اعتقال خمسة "إرهابيين بارزين" وضبط كدس للعتاد في ثلاث محافظات.



وقالت وكالة الاستخبارات في بيان، إنها "تواصل عملياتها الاستباقية لمتابعة العناصر الارهابية للقصاص منهم وتجفيف منابعهم، فقد تمكنت مفارز الوكالة العاملة في محافظات بغداد ونينوى وكركوك من القاء القبض على خمسة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي".

وأضاف البيان أن "اثنين منهم عملا بما يسمى (ديوان الجند لواء سلمان العباسي) ضمن محافظة كركوك، وعمل الاثنان الاخران بما يسمى قاطع نينوى، اما الارهابي الخامس والمكنى ابو ابراهيم عمل بما يسمى ولاية الفرات في محافظة بغداد".

ولفت البيان الى أن "وكالة الاستخبارات تمكنت من ضبط كدس للعتاد في قضاء الطارمية من خلال متابعة خط سير عناصر عصابات داعش الارهابي احتوى مقذوفي نمساوي و(٤٨٦) قداحة وسيلة تفجير العبوات و(٢٠٠٠) اطلاقة مدفونة تحت الارض في براميل بلاستيكية".