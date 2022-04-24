بغداد.. وكالة الاستخبارات تضبط 8 ملايين حبة مخدرة وتلقي القبض على حائزيها

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه " من خلال التنسيق الاستخباراتي بين الاجهزة الامنية وبعملية استباقية استندت الى معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبالاشتراك مع قوة من جهاز المخابرات الوطني العراقي من ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة تقدر بثمانية ملايين حبة مخدرة كانت مخبأة في عجلة نوع( لوري حمل)".وتابع البيان، "كان في نية حائزيها ادخالها الى العاصمة بغداد بعد ان تم متابعتهم من طريق الانبار نجف الدولي والقبض عليهم وضبط المواد المخدرة في منطقة الدورة ضمن محافظة بغداد .