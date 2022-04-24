بينهم بقضايا "قتل".. القبض على 6 متهمين في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة مرتكبي الجرائم وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، تمكنت اليوم الاحد قوة بإمرة آمر الفوج الأول اللواء الثامن ومفرزة من استخبارت الفوج من تنفيذ أمر قبض بحق اثنين من المطلوبين وفق المادة ٤٠٥ (قتل) في منطقة شاطئ التاجي شمال بغداد تم تسليمهما اصوليا إلى الجهات المختصة".واضاف البيان، ان "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مكتب مكافحة إجرام البياع تمكنت من إلقاء القبض على أربعة اشخاص بالجرم المشهود بحوزتهم 50 غرام من المواد المخدرة نوع كرستال ومواد أخرى تستخدم للتعاطي قاموا بإطلاق النار على القوة المنفذة للواجب من خلال سلاح مسدس تم ضبط المواد المخدرة والسلاح المستخدم بمحضر ضبط اصولي وإحالة المتهمين للجهات المختصة" .