القبض على سبعة إرهابيين في صلاح الدين

السومرية نيوز – صلاح الدين



أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد، القبض على سبعة إرهابيين في محافظة صلاح الدين.



وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذاً لمذكرات قبض صادرة وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) وبعد ورود معلومات عن وجود مطلوبين ضمن قاطع المسؤولية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين عقب تفتيش أماكن تجمعهم، إذ جرى تدوين أقوالهم أصولياً بعد اعترافهم بالانتماء إلى ما يسمى قاطع صلاح الدين والمشاركة في العديد من الهجمات ضد القوات الأمنية والمدنيين".

واضاف البيان انه "تمت احالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".