تشكيل مجلس تحقيقي بحادثة شجار بين الجيش والشرطة قرب مستشفى اليرموك (فيديو)

السومرية نيوز - بغداد



وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم الاثنين، بحجز المنتسبين المشتركين بمشاجرة وقعت قرب مستشفى اليرموك وسط العاصمة.

وذكر اعلام القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد انتشار فديو على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شجاراً واشباكاً بالايادي بين مجموعة من المنتسبين من الجيش والشرطة بالقرب من مسشتفى اليرموك، وعلى الفور وجه الفريق الركن قائد عمليات بغداد بحجز جميع المنتسبين المشاركين في الشجار ويأمر بتشكيل مجلس تحقيقي بالحادثة ومحاسبتهم وفق القوانين النافذة في وزارتي الدفاع والداخلية وذلك لتفادي وقوع حالات مماثلة لها".

وأضاف البيان، ان "وجود منتسب مخالف لا يمثل سلوك منتسبي قواتنا الامنية البطلة الملتزمة بالاوامر والتوجيهات الصادرة من مراجعهم العسكرية العليا".

من جهته، قال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، ان "المنتسبين المتسببين بالمشاجرة تم ايداعهم التوقيف وتشكيل محالس تحقيقية وانضباطية بحقهم".



وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يظهر عددا من منتسبي الشرطة والجيش وهم يتشاجرون بالأيدي قرب مستشفى اليرموك وسط العاصمة بغداد.