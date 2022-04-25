إعفاء مدير نجدة بغداد وتكليف آخر

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإعفاء مدير نجدة بغداد من مهامه، فيما أشار إلى تكليف مدير آخر.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "تم اعفاء اللواء عبد الكريم الغراوي من مهام مدير نجدة بغداد وتكليف العميد صباح الربيعي بدلا عنه".