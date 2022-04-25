الشمري يعلن مقتل "إرهابيين" اثنين واعتقال ستة آخرين

أعلن نائب العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الامير الشمري، الاثنين، عن مقتل "إرهابيين" اثنين واعتقال ستة آخرين خلال عملية الارادة الصلبة التي انطلقت قبل أيام غربي العراق.

وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم قتل ارهابيين عدد 2 والقاء القبض على 6 ارهابيين والعثور على 16 عبوة ناسفة".

وأضاف الشمري أنه "تم تنفيذ انزال جوي عدد 3، وضبط بيت مفخخ عدد 5، مع تدمير عجلة مفخخة عدد 2، وتدمير 2 نفق، فضلاً عن العثور على اسلحة ثقيلة وخفيفة"، مشيراً الى أن "هذة نتائج هذا اليوم خلال عملية الارادة الصلبة".