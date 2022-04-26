القبض على متهم بالنصب والاحتيال واخر بالسرقة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة بحق المطلوبين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، حيث تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث ومفرزة من مركز شرطة الحرية، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤٥٦(نصب واحتيال) في منطقة (الحرية ) ببغداد ".وبحسب البيان، "ألقت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية عن طريق تنفيذ ممارسة أمنية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات الفوج الثالث، القبض على متهم في منطقة (الحرية) بعد قيامه بسرقة دراجة نارية وبعد توجه القوة إلى المكان المقصود تم القاء القبض عليه بالجرم المشهود وضبط بحوزته دراجة نارية (نوع هونداي) مسروقة بالإضافة الى حيازته سلاح مسدس محور".واشار الى انه "تم إحالتهما مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".