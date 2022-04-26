الكشف عن جريمة قتل غامضة لشاب في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة حصلت ضمن منطقة التاجي شمال بغداد سجلت على أنها إنتحار، ولغموض الحادث أحيلت الأوراق التحقيقية الخاصة بالقضية مع المتهمين المنكرين إلى مكتب مكافحة اجرام التاجي، حيث تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث والتحري وجمع المعلومات، وتبين أن الحادث جنائي وليس انتحار، ولدى التعمق بالتحقيق مع المتهمين ومواجهتهما بالأدلة المتحصلة اعترفا صراحة بقتل المجنى عليه".وأَضاف البيان، أن "المتهمين دونت أقوالهما قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".